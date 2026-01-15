Acteur historique de la distribution télécoms, Alliance-Com aborde IT Partners 2026 avec une stratégie clairement orientée vers les solutions hébergées et l’intelligence artificielle. Fondé en 1992, le groupe s’est imposé comme un spécialiste des télécoms, de la visioconférence, de la vidéosurveillance et des réseaux data. Il s’appuie aujourd’hui sur près de 150 collaborateurs, 13 agences en France et sur le continent africain, avec un chiffre d’affaires de plus de 100 M€.

Alliance-Com anime un réseau de près de 3 000 revendeurs actifs en France et dans la zone MEA. Un écosystème confronté à une mutation rapide des usages, en particulier sur le marché des communications unifiées. En 2025, cette transformation s’est traduite par une accélération des modèles cloud et hébergés, qui a soutenu la croissance du distributeur, rappelle Julien Marguerite, Directeur de la relation clients & fournisseurs et membre exécutif du comité de direction d’Alliance-Com (cf. photo).

À l’occasion d’IT Partners, Alliance-Com mettra en avant les solutions de son catalogue accompagnant cette transition, notamment autour des UC hébergées, avec des offres telles que Yeastar P-Cloud, 3cx mais aussi les portefeuilles Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) et Mitel. Une expertise reconnue en 2025 par Yeastar, qui a désigné Alliance-Com meilleur distributeur mondial de solutions Cloud.

Pour 2026, Alliance-Com anticipe une croissance soutenue des solutions hébergées UC et Cyber. La priorité sera donnée à l’intégration des technologies d’IA dans les offres, ainsi qu’à l’extension et la structuration des catalogues à destination des intégrateurs, afin de faciliter leur onboarding sur les solutions hébergées et d’accélérer leur time-to-market.