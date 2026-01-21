L’éditeur étatsunien en cybersécurité WatchGuard aborde IT Partners 2026 en misant sur la sécurité des points de terminaison et le MDR pour poursuivre une croissance de 15% en France. Nathalie David et Pascal Le Digol (cf. photo) de WatchGuard France répondent à nos questions :

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier et le positionnement de votre entreprise, ainsi que le nombre de partenaires actifs en France ?

Watchguard : Nous comptons actuellement 645 partenaires actifs en France. Nous sommes un leader mondial de la cybersécurité, spécifiquement pour les fournisseurs de services managés (MSP). Notre plateforme de sécurité unifiée fédère réseaux, points de terminaison (endpoints) et identités, en s’appuyant sur l’IA et le Zero Trust.

Channelnews : Quel produit ou solution mettez-vous particulièrement en avant pour l’édition 2026 d’IT Partners ?

Watchguard : Nous mettons 3 solutions en avant : FireCloud Total Access, nos solutions Endpoint Security et notre service MDR (Managed Detection and Response) managé.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance en 2025 et quels en ont été les facteurs ?

Watchguard : WatchGuard France a enregistré une croissance de 15% par rapport à 2024, portée par la demande croissante pour nos solutions Endpoint Security et MDR. L’adoption de MDR a été un facteur clé pour permettre à nos partenaires MSP de sécuriser proactivement leurs clients.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation marquante pour l’entreprise en 2025 ?

Watchguard : L’un des faits saillants a été la performance notable de Endpoint Security lors de l’évaluation indépendante MITRE ATT&CK® Enterprise Round 7 (ER7).

Channelnews : Quelle tendance a eu un impact particulier sur votre activité en 2025 ?

Watchguard : L’intelligence artificielle (IA) est en train de transformer en profondeur notre secteur : elle renforce la sécurité des systèmes, améliore considérablement la détection et la réponse aux menaces, et permet de mieux protéger la surface d’attaque des entreprises. Parallèlement, cette technologie est également de plus en plus exploitée par les cybercriminels, ce qui impose une course permanente à l’innovation et à l’anticipation.

Channelnews : Quelle croissance anticipez-vous pour 2026 ?

Watchguard : Nous anticipons une croissance annuelle de 15% en 2026, avec l’ambition d’atteindre 20% à moyen terme.