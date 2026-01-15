En amont de l’édition 2026 du salon IT Partners, les 4 et 5 février prochains à Paris La Défense Arena, Channelnews s’entretient avec des exposants. Frédéric Cluzeau, président du VAD lyonnais Hermitage Solutions, fait le bilan de l’année 2025 et anticipe la montée au capital d’un fond d’investissement en 2026.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de votre entreprise ?

Frédéric Cluzeau : Hermitage Solutions est un distributeur à valeur ajoutée, historiquement présent sur les domaines de la cybersécurité, de l’infrastructure et du réseau. Dorénavant, nous nous positionnons également sur les solutions pour MSP (fournisseurs de services gérés) et l’intelligence artificielle.

Channelnews : Qu’avez-vous choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Frédéric Cluzeau : Nous allons présenter une partie de l’offre à destination des MSP, avec la solution de RMM d’Atera, la solution de gestion des mots de passe et des comptes à privilèges Keeper Security et la solution de gestion des périphériques mobiles Scalefusion.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de votre activité en 2025 ?

Frédéric Cluzeau : La situation politico-économique de la France a eu un impact sur notre activité, notamment chez les grands comptes, mais elle ne nous a pas empêché de croître. Dans la lignée de 2024, 2025 a été une très bonne année, avec une croissance du chiffre d’affaires de 27%. Tout le catalogue en profite, avec une dynamique particulièrement forte sur les offres à destination des MSP (+60%).

Les besoins en cybersécurité des entreprises restent très importants car la cybercriminalité se ré-invente en permanence, surtout avec l’utilisation de l’IA. La souveraineté est également un sujet important depuis deux ans et notre catalogue se ‘nationalise’ progressivement, même si l’environnement technologique français ne peut répondre à tous les besoins des entreprises.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Frédéric Cluzeau : Nous avons lancé avec succès une offre de conseil MSP pour accompagner nos partenaires dans leur transition.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Frédéric Cluzeau : Nous pensons continuer sur le même rythme de croissance (de +20 à +25%) avec des perspectives de développement encore très ambitieuses en 2026, notamment sur le marché des MSP et de l’IA.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour 2026 ?

Frédéric Cluzeau : 2026 sera une année importante pour Hermitage, avec la montée au capital d’un fond d’investissement dans le but d’accélérer encore notre croissance sur nos offres historiques, de pérenniser notre offre de conseil et d’aborder de nouveaux domaines tels que l’IA pour les PME/PMI. L’usage de l’IA reste encore très confus dans les entreprises et pose d’énormes défis en terme de protection des données et de retour sur investissement. Nous souhaitons apporter des solutions simples et éprouvées aux clients de nos partenaires pour leur permettre de concrétiser les énormes gains de productivité possibles avec ces solutions.