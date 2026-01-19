A l’occasion de l’édition 2026 du salon IT Partners, les 4 et 5 février prochains, Leasecom entend mettre en avant l’évolutivité de ses contrats et son modèle de leasing circulaire intégré qui « pilote dès l’origine le cycle de vie, le réemploi, la réutilisation et le recyclage des équipements IT », selon les termes de son directeur marketing Jérémie Gourmelen. Leasecom va également y présenter deux nouveautés : un service de fournitures certifiées de l’impact carbone des actifs, CirculTrack, ainsi que qu’une offre ‘packagée’ RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) baptisée Circulease.

Le loueur français revendique animer plus de 1.400 partenaires dans l’Hexagone. L’an dernier, il a mis un extranet web et mobile à disposition de ses partenaires. Il a également finalisé la tritisation d’un portefeuille de 320 millions d’euros de créances liées à ses contrats locatifs. En 2026, il anticipe une croissance de ses activités d’au moins 10%.