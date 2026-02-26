OroCommerce, spécialiste du e-commerce et portail client B2B, dresse le bilan de son année 2025 et confirme son solide positionnement sur le marché.

Sur les douze derniers mois, OroCommerce a su une nouvelle fois développer ses activités sur un marché ultra-concurrentiel et positionner la qualité, l’expertise et l’innovation au centre de sa stratégie de croissance. Ces différents points ont permis à l’éditeur de se distinguer fortement et de réaliser différents accomplissements significatifs :

Aucun départ de clients français vers des plateformes concurrentes

Plus de 5,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires ont été traités par la plateforme OroCommerce pour le compte de ses utilisateurs, soit plus de 43 % de croissance annuelle

Plus de 3,9 millions de commandes passées par les clients des clients d’Oro sur OroCommerce

Nouvelle reconnaissance des analystes : OroCommerce a été reconnu par Gartner pour la 5 e année dans le rapport Magic Quadrant for Digital Commerce

année dans le rapport Magic Quadrant for Digital Commerce Plus de 10 référencements clients majeurs en 2025 dont Asmodee Group en France.

Lactalis a été nommée « Entreprise manufacturière de l’année » lors des B2B eCommerce Industry Awards 2025

La forte traction des activités s’explique enfin par l’évolution constante de la solution OroCommerce pour répondre toujours mieux aux différents besoins du marché. En ce sens, des innovations comme l’IA sont désormais intégrées dans la plateforme avec des cas métiers permettant de réduire les temps de traiement manuel, d’augmenter la réactivité et de diminuer les coûts ce qui augmente l’éfficacité opérationnelle .

Laurent DESPREZ, Executive VP GM EMEA pour OroCommerce « Nous sommes fiers d’avoir poursuivi notre croissance malgré un contexte économique complexe. Cette performance a été possible grâce à l’implication de nos équipes et de nos partenaires intégrateurs avec qui nous avons tissé des relations de confiance depuis de nombreuses années. Nous allons continuer d’investir pour conserver notre avance technologique, répondre aux usages émergents et permettre à nos partenaires d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales en France et en Europe. »

D’ores et déjà, de premiers projets sont à l’étude et devraient permettre à OroCommerce de se positionner à court terme sur de nouveaux marchés.