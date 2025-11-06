Les leaders des secteurs de l’automobile, de la pétrochimie et de l’agroalimentaire récompensés pour leur transformation digitale, leur expérience utilisateur et leur succès en matière d’adoption par les clients.

Oro Inc., entreprise à l’origine d’OroCommerce, la plateforme e-commerce B2B leader, a annoncé aujourd’hui que trois de ses clients ont été nommés finalistes des B2B eCommerce Industry Awards Americas 2025, organisés par la B2B eCommerce Association.

Les finalistes — Interstate Batteries, Braskem (NYSE : BAK) et Ciranda — représentent certaines des stratégies e-commerce B2B les plus avant-gardistes au monde. Leur reconnaissance couvre trois catégories clés : Distributeur e-commerce B2B de l’année, Meilleure conception d’expérience utilisateur B2B et Meilleure stratégie d’adoption client.

« Ces finalistes ont établi une nouvelle référence en matière d’innovation B2B », a déclaré Justin King, directeur général mondial de la B2B eCommerce Association. « Ils redéfinissent la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et se développent grâce à des plateformes digitales telles qu’OroCommerce. »

Plus tôt cette année, Lactalis, quatrième client OroCommerce et plus grand groupe laitier international avec un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dollars, a remporté le prix « Enterprise Manufacturer of the Year » lors des 2025 B2B eCommerce Awards UK & Europe, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans une année placée sous le signe de l’innovation client. Ce prix récompense le déploiement par Lactalis d’une plateforme OroCommerce unique sur 12 marchés, qui a permis d’augmenter de 230 % les commandes digitales et de réduire de 44 % le travail manuel.

« Le fait que tant d’entreprises clientes aient été récompensées cette année confirme la pertinence de notre stratégie », a déclaré Yoav Kutner, PDG et cofondateur d’Oro Inc. « Cela montre à quel point notre plateforme soutient efficacement la transformation B2B à grande échelle. »

Interstate Batteries — Finaliste : Distributeur e-commerce B2B de l’année

Interstate Batteries, l’un des plus grands distributeurs de batteries automobiles en Amérique du Nord, a transformé la manière dont ses plus de 30 000 concessionnaires passent leurs commandes en passant du téléphone, du fax et de l’e-mail à un système entièrement digital. La plateforme traite désormais des volumes de commandes records avec des délais de livraison plus courts et un engagement plus fort des concessionnaires.

Braskem — Finaliste : Meilleure conception d’expérience utilisateur (UX) B2B

Braskem (NYSE: BAK), la plus grande entreprise pétrochimique en Amérique, a repensé son service client avec son portail Bridge, remplaçant les workflows manuels par une expérience digitale calquée sur le comportement réel des acheteurs.

Conçu à partir d’ateliers clients et d’une cartographie du parcours client, Bridge gère désormais plus de 10 000 commandes par mois, permet d’économiser plus de 22 000 heures de travail en interne par an et sert de norme mondiale à Braskem en matière d’engagement client.

Ciranda — Finaliste : Meilleure stratégie d’adoption par les clients

Ciranda, un fournisseur nord-américain de produits alimentaires biologiques et issus du commerce équitable, a reconstruit sa plateforme commerciale afin de répondre aux besoins des petits fabricants de produits alimentaires et de boissons. L’entreprise a accompagné son lancement d’un plan clair d’intégration interne et client. Celui-ci comprenait des formations mensuelles pour les équipes, un centre de ressources en ligne dédié et un accompagnement individuel pour chaque acheteur. En neuf mois, Ciranda a enregistré une croissance de 150 % de son chiffre d’affaires en ligne, une augmentation de 80 % de la valeur moyenne des commandes et une augmentation de 45 % du nombre d’acheteurs actifs.

Les points communs des entreprises B2B qui réussissent dans le e-commerce

Chaque finaliste s’est donné pour objectif de faciliter les achats, les commandes et les interactions des clients avec son entreprise. Leurs résultats sont le fruit d’objectifs clairs, d’une coordination étroite entre les équipes et d’une utilisation concrète de la technologie.

Ces entreprises montrent que, quel que soit le modèle commercial ou le rôle dans la chaîne d’approvisionnement, équiper les équipes de technologies modernes et adopter une approche axée sur le client permet d’obtenir des résultats mesurables. En 2024, le e-commerce B2B a connu une croissance de 10,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que les clients OroCommerce ont enregistré une croissance de 26,5 %, reflétant l’impact d’une exécution ciblée et d’une plateforme adaptée.