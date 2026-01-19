L’intégrateur et hébergeur cloud Cheops Technology annonce le recrutement de l’ex-directeur des ventes de HPE France Charles Henry au poste de directeur général délégué. Entré comme stagiaire chez HPE France il y a dix-sept ans, Charles Henry vient d’annoncer son départ de la filiale française du constructeur, où il siégeait au comité directeur depuis près de deux ans. Il rejoint Cheops pour « renforcer la gouvernance de l’entreprise et accélérer la mise en œuvre de ses priorités stratégiques ». Il succède à Yves Pellemans, qui a annoncé son départ du groupe la semaine dernière, dix-huit mois après y avoir fait son entrée.

