Acteur majeur de la téléphonie sur IP en Allemagne depuis près de 20 ans, Easybell fait ses premiers pas sur le marché français avec une promesse claire : rendre la téléphonie d’entreprise accessible à tous, y compris aux partenaires qui ne sont pas spécialistes du domaine. Ilan Dayan, responsable Channel France pour Easybell, est venu présenter l’offre de l’opérateur sur le plateau de ChannelNews à l’occasion d’IT Partners 2026.

Le constat de départ est simple : la téléphonie sur IP souffre d’une complexité qui constitue une barrière à l’entrée pour de nombreux revendeurs. Portails de configuration surchargés, fonctionnalités pléthoriques qui ne répondent pas aux besoins réels des TPE-PME… Easybell a choisi de prendre le contrepied de cette approche. Comme l’explique Ilan Dayan, « on est parti de ce constat de complexité et on a souhaité construire des offres et des solutions qui répondent aux usages du plus grand nombre, avec une volonté de l’excellence par la simplicité ». Une philosophie qui irrigue l’ensemble de l’offre du nouvel entrant.

L’offre Easybell s’articule autour de trois piliers. Le premier concerne les trunks SIP, permettant aux clients de connecter leurs infrastructures existantes aux forfaits avantageux d’Easybell. Le deuxième pilier est une offre de téléphonie cloud, où l’intelligence est hébergée directement par Easybell, offrant aux petites entreprises un accès simple à la téléphonie professionnelle. Enfin, le troisième pilier — et probablement le plus stratégique pour le channel — est un connecteur Microsoft Teams qui permet aux entreprises déjà équipées de la suite Microsoft de bénéficier de la téléphonie directement dans leur environnement habituel, en s’appuyant sur les infrastructures d’Easybell en arrière-plan.

Ce dernier point est particulièrement intéressant pour les revendeurs qui commercialisent déjà Office 365 : il leur permet de packager une offre globale autour du poste de travail, intégrant la téléphonie sans multiplier les outils.

Côté business model, Easybell prend en charge la facturation du client final, libérant ainsi le partenaire de cette contrainte, tout en lui laissant la maîtrise de la relation commerciale et du support de premier niveau. En contrepartie, Easybell reverse une commission sur l’ensemble du chiffre d’affaires généré. Et les taux sont attractifs : « on a des taux de commission qui vont jusqu’à 35 %, notamment sur la téléphonie cloud », précise Ilan Dayan, un niveau qu’il revendique comme l’un des plus élevés du marché.

Fort de plus de 3 000 partenaires et 50 000 clients entreprises en Allemagne, Easybell aborde le marché français avec un savoir-faire éprouvé, tout en ayant adapté ses offres aux spécificités locales de consommation. Les partenaires intéressés peuvent se rendre sur le site easybell.fr pour découvrir le programme partenaire et prendre contact avec l’équipe française.

Cette vidéo est réalisée et publiée en partenariat avec Easybell

Pour aller plus loin, découvrez l’intégralité de l’interview vidéo ci-dessus.