Le VAD lyonnais Hermitage Solutions, spécialisé en cybersécurité, a fait entrer le fonds d’investissement parisien Fincap à son capital, à hauteur de 20%. A l’occasion de sa présence au salon IT Partners 2026, Frédéric Cluzeau, le co-fondateur d’Hermitage Solutions (cf. photo), en détaille les raisons.

Channelnews : Comment se porte votre société financièrement ?

Frédéric Cluzeau : Hermitage Solutions est en bonne situation financière. Nous enregistrons une croissance de 25% environ par an, avec un chiffre d’affaires de 16,3 millions d’euros en 2025. Ces 3 dernières années, nous avons connu une croissance de 60%. Nous visons la barre des 35 millions d’euros de CA d’ici 2030.

Channelnews : Pourquoi une cession de 20% du capital d’Hermitage Solutions à un fonds d’investissement ?

Frédéric Cluzeau : J’ai co-fondé Hermitage Solutions en 2002. 20 ans plus tard, j’ai racheté les parts de mon associé co-fondateur qui partait à la retraite. Depuis 2022, je détiens 80% de l’entreprise. Les 20% restants étaient détenus jusqu’à l’an dernier par un actionnaire passif et ami qui m’a proposé de les racheter. Plutôt que de posséder 100% des parts de la société, sur les conseils du CIC, notre banque historique, j’ai proposé à l’actionnaire passif de céder ses 20% à un fonds d’investissement.

Channelnews : Pourquoi votre choix de fonds d’investissement s’est-il posé sur Fincap ?

Frédéric Cluzeau : Fincap Invest est un fonds entrepreneurial de 300 millions d’euros, C’est avant tout un ‘family office’ français capable de m’accompagner dans l’accélération du développement de l’entreprise et qui m’apporte une véritable proximité stratégique. Il est susceptible de me soutenir techniquement dans l’optique d’une acquisition, ce qui est une implication intéressante pour un actionnaire actif seul. Hermitage Solutions n’a jamais fait d’acquisition en 24 ans. A présent, nous l’envisageons. L’arrivée de Fincap à notre capital a également pour but d’accélérer la croissance de nos offres historiques, de pérenniser notre offre de conseil et d’aborder de nouveaux domaines tels que l’IA pour les PME.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler ces derniers développement ?

Frédéric Cluzeau : Nous avons créé une business unit (BU) dédiée à l’intelligence artificielle. Face à l’IA, les PME sont paralysées par des enjeux de gouvernance et se demandent quel sera leur retour sur investissement. Nous sélectionnons des solutions concrètes qui répondent à cette double problématique. Par exemple, nous avons noué un partenariat avec l’éditeur français Zylio dont la solution IA améliore les postures de négociation lors des achats et analyse devis et factures. Le ROI est immédiat et mesurable. Nous avons l’intention de continuer d’élargir le portefeuille de ce département dédié à l’IA opérationnelle en 2026.

Par ailleurs, Fincap va nous permettre de faire monter en puissance l’accompagnement de nos 750 partenaires revendeurs vers le modèle MSP. Aujourd’hui, la moitié d’entre eux achète nos offres MSP mais certains sous-estiment encore la difficulté à passer à ce modèle. C’est une transformation complète d’entreprise et nous sommes là pour les accompagner dans cette transition.