L’intégrateur NXO poursuit le renforcement de ses expertises en cybersécurité avec l’acquisition du cabinet de conseil et d’ingénierie en cybersécurité Groupe iDNA. Réalisant environ 4 M€ de chiffre d’affaires, iDNA devient une filiale de NXO tout en conservant son identité, son autonomie opérationnelle et l’intégralité de ses équipes, composées d’une quarantaine d’experts en cybersécurité.

Fondé en 2011 et basé à Paris, le groupe iDNA est reconnu pour ses compétences en réseaux, datacenters et cybersécurité, intervenant aussi bien sur la conception des architectures que sur leur sécurisation et leur exploitation. Son intégration vient renforcer les capacités de conseil et d’accompagnement de NXO en amont des projets, notamment sur les environnements hybrides et les infrastructures critiques.

En rejoignant NXO, le groupe iDNA s’adosse à un acteur disposant d’une forte présence nationale et d’une expertise reconnue dans les infrastructures digitales. NXO réalise 330 M€ de chiffre d’affaires, compte 1 200 collaborateurs et dispose de 36 implantations en métropole et dans les DROM. Le groupe se positionne comme partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain

Pour NXO, l’opération s’inscrit dans une dynamique déjà bien engagée, portée par la montée en puissance de ses activités à forte valeur ajoutée. Sur son dernier exercice, les réseaux, les infrastructures et la cybersécurité représentaient plus de la moitié de son chiffre d’affaires, la sécurité pesant à elle seule environ 20 %.

« Ajouter la gamme de services et les très fortes expertises d’iDNA permettra à NXO de mieux répondre aux enjeux de cybersécurité des clients grâce à une offre plus complète. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’iDNA au sein de la famille NXO et résolus à investir dans leurs expertises afin de créer encore plus de valeur et d’innovation pour les clients dans les années à venir », commente dans un communiqué Nathalie Magand, Présidente de NXO (photo).