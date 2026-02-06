Cyril Serina rejoint la jeune pousse bretonne Sekost pour piloter et accélérer la stratégie de ventes axée sur l’indirect de l’éditeur. En tant que Vice-Président Channel & Alliances, il a pour objectif de structurer et développer le réseau de partenaires en France et en Europe.

Basé à Paris et fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’IT et la cybersécurité, il dispose d’une expertise dans la mise en place de programmes partenaires et dans le développement de réseaux de revendeurs. Avant de rejoindre Sekost, Cyril Serina a notamment structuré et développé des activités channel chez Tehtris, Atos et Unify. Il a également travaillé chez les distributeurs Westcon et ITway.

Chez Sekost, il aura à coeur d’accompagner la montée en puissance de l’écosystème de partenaires et de répondre à la demande croissante des PME en matière de diagnostic et de pilotage de leur exposition cyber.

« Je suis ravi d’intégrer les équipes de Sekost et de YesWeHack, qui ont démontré depuis plusieurs années la valeur concrète qu’elles apportent à leurs utilisateurs. Mon objectif est de rendre ces solutions accessibles au plus grand nombre, notamment via un réseau de partenaires engagés et à forte valeur ajoutée », a déclaré Cyril Serina (cf. photo) à l’occasion du salon IT Partners 2026, son premier événement en tant que VP Channel & Alliances de Sekost.

Pour mémoire, au-delà d’adresser en direct une vingtaine de partenaires revendeurs actifs, Sekost a signé récemment son premier accord de distribution avec ImsCloud.