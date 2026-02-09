Nicolas Servage succède à Fabrice Tusseau en tant que président de l’ESN Apixit à compter du 1ᵉʳ avril 2026.

Fabrice Tusseau oeuvrait chez Apixit (ex-DCI) depuis 2011, après sept années à la direction générale France de Comstor. De directeur général d’Apixit, il en est devenu président en 2014. Son départ à la retraite est prévu à la fin de cette année. D’ici là, il assumera des responsabilités stratégiques au sein du groupe Bechtle en France.

Le nouveau président, Nicolas Servage (cf. photo), a rejoint Apixit en 2014 pour structurer les directions administration, finances et RH. De directeur des opérations, il en est devenu le directeur général en 2018. Son périmètre inclut également les sociétés NMS et Orsenna. Avant de rejoindre Apixit, il était directeur administratif et financier d’Orange Cyberdefense.

Pour rappel, Apixit fournit des prestations de conseil, de cybersécurité, d’infogérance et d’assistance technique. Le prestataire informatique emploie 345 personnes à Lille, Issy-les-Moulineaux, Les Ulis (siège social), Rennes, Quimper, Nantes, Lyon, Toulouse et Maisons-Laffitte. Il dispose de son propre centre d’opérations de sécurité (SOC) et propose également des services dans les infrastructures réseau et la communication unifiée. Apixit est l’une des sept sociétés du groupe allemand Bechtle, depuis fin 2023. Le groupe emploie environ 1.200 personnes sur 16 sites. Il revendique 40.000 clients et un chiffre d’affaires de plus de 825 millions d’euros.