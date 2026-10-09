La rupture du partenariat entre IBM et VMware est bel et bien actée. Big Blue était l’un des principaux partenaires de VMware avant son rachat par Broadcom mais a cessé de vendre de nouveaux services cloud VMware depuis octobre 2025 et a décidé de céder ses contrats en cours à l’un des partenaires Broadcom restants. Le choix d’IBM s’est tourné vers le fournisseur de solutions d’infrastructure gérée 11:11 Systems qui exploite son propre cloud VMware et propose d’autres services via une console personnalisée qui intègre une cinquantaine d’autres outils couvrant la sauvegarde, le stockage et la sécurité. 11:11 Systems a confirmé au média britannique The Register qu’IBM lui avait vendu les contrats de « plusieurs centaines » de clients utilisant la suite VCF de VMware.

Il faut rappeler que, sous la houlette de Broadcom, VMware a considérablement réduit le nombre de ses partenaires cloud et n’a conservé que ceux qui s’engagent pleinement dans la vente de la suite Cloud Foundation (VCF). Or, IBM commercialise également Red Hat OpenShift, solution concurrente de celle de VMware.

Le PDG de 11:11, Brett Diamond, précise que les contrats rachetés concernent des clients utilisant les versions 7 ou 8 de VCF, donc « prêts pour la migration » vers VCF 9. Et d’ajouter : « Les clients que nous gérons sont de très grandes multinationales et des entreprises du classement Fortune 5000 qui souhaitent rester sur VMware ».

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Pour mémoire, VMware a annoncé mettre fin au support de VCF 8 en octobre 2027.