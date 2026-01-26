Le distributeur à valeur ajoutée lyonnais profite du salon IT Partners 2026 pour présenter concrètement son portefeuille élargi à destination des MSP, avec des démonstrations en live de solutions intégrant l’intelligence artificielle. Rendez-vous les 4 et 5 février à Paris La Défense Arena.

Si vous êtes intégrateur ou MSP à la recherche de nouvelles solutions pour optimiser vos opérations et accompagner la transformation digitale de vos clients, le stand E34 d’Hermitage Solutions mérite un détour. Le VAD, fondé en 2002 et fort d’un réseau de plus de 700 partenaires dont plus de la moitié sont des MSP, y dévoilera un portefeuille stratégique répondant aux enjeux actuels du channel : efficacité opérationnelle, sécurité des identités numériques et gestion unifiée des terminaux.

L’IA au service de la productivité MSP

Au cœur des démonstrations, Atera et sa plateforme RMM/PSA tout-en-un seront à l’honneur. La nouveauté majeure à découvrir : Atera Copilot, une solution exploitant l’intelligence artificielle pour automatiser et optimiser les tâches quotidiennes des prestataires de services managés. L’outil promet des gains de productivité significatifs en prenant en charge les opérations répétitives et en assistant les techniciens dans leur diagnostic.

Côté sécurité des identités, Keeper Security fera l’objet de démonstrations approfondies. Cette solution de gestion des mots de passe et des accès privilégiés (PAM) répond aux exigences croissantes de conformité et de protection des données sensibles. Hermitage Solutions mettra particulièrement en avant les certifications et options permettant aux partenaires de proposer une offre robuste à leurs clients.

Une réponse aux enjeux de mobilité et de souveraineté

Troisième pilier de l’offre présentée, Scalefusion permettra aux visiteurs de découvrir comment simplifier la gestion et la sécurisation de l’ensemble du parc de terminaux clients : smartphones, tablettes, PC et appareils IoT. Une brique essentielle pour les MSP confrontés à la multiplication des équipements à administrer chez leurs clients.

Au-delà de ces trois solutions phares, Hermitage Solutions annonce des surprises exclusives pour cette édition, incluant des partenariats stratégiques et des offres inédites qui seront dévoilés le jour J. Le distributeur, qui s’appuie historiquement sur des partenaires de référence comme Sophos en cybersécurité, continue ainsi d’enrichir son catalogue pour couvrir l’ensemble des besoins modernes des opérations IT.

Comme le résume Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions : « Nous invitons tous les acteurs du channel à venir nous rejoindre sur le Stand E34 pour explorer comment cette offre complète et stratégique peut propulser leur croissance en 2026. »

Informations pratiques

IT Partners 2026 – 4 et 5 février – Paris La Défense Arena

Stand Hermitage Solutions : E34

Plus d’informations : hermitagesolutions.com