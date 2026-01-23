Après avoir conforté sa stratégie MSP en se rapprochant de Watsoft en octobre dernier, Acronis entend poursuivre son entreprise de séduction à destination des MSP sur le salon IT Partners. Marine Moinard, en charge du marketing et de la communication corporate, a répondu par mail à nos questions.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler quel est le positionnement d’Acronis ?

Acronis : Acronis concentre son activité sur la cyber-protection pilotée par l’IA. L’entreprise réunit la sauvegarde, la cybersécurité et l’automatisation au sein d’une plateforme unique ciblant notamment les MSP.

Channelnews : Pourquoi avoir choisi d’exposer sur IT Partners ?

Acronis : IT Partners reste la principale porte d’entrée pour rencontrer l’ensemble des acteurs du channel, en particulier les MSP et les revendeurs IT. Le salon offre un cadre idéal pour leur présenter notre solution de protection unifiée, de workflows automatisés et de consolidation des services.

Channelnews : quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Acronis : Notre croissance en France a été stable et régulière, soutenue par une hausse de 50% du chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) lié au Cloud. Le nombre de prestataires actifs a augmenté de 7 %, et l’adoption par les clients de 23 % sur la période. En parallèle, les workloads facturables ont progressés de 26 %. Les workloads EDR avancés ont bondi de 150 %. Cette dynamique confirme l’intérêt croissant de nos partenaires pour les services de cyber-protection combinant la sauvegarde, la reprise d’activité et la détection gérée à partir d’une plateforme unifiée permettant de réduire la complexité opérationnelle.

Channelnews : y a-t-il un événement qui a été marquant pour Acronis au cours de l’année écoulée ?

Acronis : En France, l’un des faits marquants de l’année reste l’accord avec Watsoft, annoncé lors de l’Acronis Security Summit organisé à l’occasion du MSP Global en octobre dernier. Ce partenariat renforce notre stratégie MSP.

Channelnews : avez-vous annoncé (ou prévoyez-vous d’annoncer) des évolutions majeures dans votre politique ou dans votre réseau de partenaires ?

Acronis : nous allons introduire des agents IA dédiés aux processus internes des MSP afin d’automatiser les tâches répétitives et réduire la charge opérationnelle. En parallèle, nous renforçons l’accompagnement régional, les parcours de formation et les programmes localisés, en phase avec leurs besoins.

Channelnews : quels facteurs ont influencé votre stratégie en 2025 :

Acronis : L’IA occupe une place grandissante dans notre stratégie, Nous évoluons vers une une cyberprotection basée sur l’IA, en intégrant l’automatisation au sein des workflows de cybersécurité, de détection et de reprise.

D’autres facteurs influencent également notre stratégie : la pénurie de compétences, la fragmentation des outils et la complexité opérationnelle croissante. Ils illustrent l’intérêt des plateformes intégrées et de l’automatisation pour les MSP.

Channelnews : quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Acronis : Au vu du développement actuel de notre activité en France, nous prévoyons une croissance à deux chiffres en 2026. Cette évolution s’appuiera sur l’essor du cloud, la consolidation autour de plateformes unifiées et la demande accrue en capacités avancées de cyber-protection chez les MSP et les PME.

Channelnews : quels sont vos chantiers prioritaires pour les douze prochains mois ?

Acronis : Nos priorités portent sur le renforcement de l’automatisation au cœur de la plateforme grâce aux workflows IA dans Acronis Cyber Protect Cloud, ainsi que sur l’extension des intégrations natives liées à l’approche « One Agent, One Console ». Nous continuerons à introduire des agents IA capables d’automatiser jusqu’à 80 % des workflows répétitifs. Les MSP gagneront ainsi en efficacité et en capacité de montée en charge, tout en faisant face à la complexité croissante des cybermenaces.