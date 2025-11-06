Global Concept Services (GCS), acteur reconnu dans la distribution de solutions technologiques à destination des entreprises, annonce l’intégration de la gamme complète de produits Fanvil, équipementier chinois de référence dans le domaine des communications, à son catalogue. Ce nouveau partenariat stratégique s’inscrit dans la dynamique de transformation portée par GCS depuis plusieurs mois. Portée par une nouvelle impulsion commerciale avec l’arrivée de Sam Haouidi, GCS consolide sa présence sur les marchés clés de la téléphonie SIP, la péritéléphonie, le réseau et l’interphonie.

Lancement exclusif : – 25% sur V66 Pro & W620W

Pour accompagner le lancement de cette collaboration, GCS capitalise sur une offre exceptionnelle portant notamment sur le Fanvil Linkvil W620W et le nouveau Fanvil V66 Pro. Doté d’un écran tactile 7″ inclinable, d’un combiné sans fil disposant de la dernière version du Bluetooth basse consommation, le 5.4, de la connectivité Wi-Fi 6, ainsi que d’une fonction d’audioconférence à 6, ce modèle haut de gamme illustre parfaitement l’innovation Fanvil. Une solution idéale pour les environnements professionnels exigeants.

Un partenariat à valeur ajoutée pour les clients GCS

Grâce à un lien privilégié établi avec Fanvil, GCS est aujourd’hui en mesure de proposer l’ensemble de l’écosystème Fanvil — téléphones IP, interphones, visiophones, postes de sécurité, etc. Ainsi, les partenaires de Global Concept Services bénéficieront d’un accès aux offres spéciales de Fanvil, à des contenus marketing dédiés, à des animations commerciales ciblées et d’un accompagnement technique sur mesure.

 » Ce partenariat marque une étape importante pour nous. Il permet à nos clients d’accéder à l’offre Fanvil avec une approche distributeur direct, gage de compétitivité et de réactivité « , déclare Sam Haouidi, Responsable Commercial de GCS.

 » Nous sommes ravis d’initier ce partenariat avec GCS, qui partage notre exigence en matière dequalité et d’innovation. Cette collaboration nous permet de renforcer notre présence sur lesmarchés européen & africain avec un acteur reconnu, capable d’accompagner les professionnelsdans leur transition vers des solutions de communication IP modernes et performantes  » confirme Anais Su, WE Regional Sales Manager de Fanvil.

