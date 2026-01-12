Channelnews s’entretient avec des exposants en amont du salon IT Partners, les 4 et 5 février 2026, à Paris La Défense Arena. Sophie Bono, directrice commerciale PME et grand public de Gen Digital en France, partage ses ambitions pour 2026. Pour rappel, Gen Digital est une société issue de la fusion entre Norton et Avast en 2022.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Sophie Bono : Gen Digital est un leader mondial de la cyberprotection des TPE/PME et du grand public, avec des marques comme Norton, Avast et Avira. L’IA et la cybersécurité sont centrales dans nos solutions (Norton Genie, anti‑scam, détection de deepfakes). Le contexte économique et la montée des arnaques renforcent la valeur de nos offres Empower. Enfin, les enjeux de souveraineté et de conformité (RGPD, DSA, NIS2) guident notre approche. En France, nous opérons via Norton, avec un modèle indirect, en nous appuyant sur les principaux grossistes et plusieurs centaines de revendeurs actifs.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire de 2026 ?

Sophie Bono : Notre priorité est de recruter et d’animer notre réseau de revendeurs, renforcer la collaboration avec les distributeurs et accompagner nos partenaires pour transformer la cybersécurité grand public et VSB en moteur de croissance récurrente.

Channelnews : Que mettez-vous plus particulièrement en avant au cours de l’édition 2026 d’IT Partners ?

Sophie Bono : Nous allons mettre en avant les offres Norton 360 dans leurs déclinaisons Empower – pensées pour le channel – ainsi que le programme Norton Empower. Ce dernier vise à renforcer notre présence auprès des revendeurs de proximité et des e‑commerçants. Il propose un portail partenaire unique, un modèle de partage de revenus allant jusqu’à 25% sur trois ans et des gammes SKU dédiées via nos distributeurs. Un plan marketing spécifique soutient le recrutement et l’animation des revendeurs, avec des outils pour les aider à développer un business récurrent.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Sophie Bono : Nous visons une croissance soutenue grâce à l’extension de la base Norton 360, la montée en puissance d’Empower et l’intégration progressive de Norton Small Business dans les portefeuilles des revendeurs.