Sur un secteur en tension et fortement concurrentiel, Experteam creuse une nouvelle fois l’écart en réalisant une des fortes croissances du marché. C’est dans ce contexte qu’Experteam va investir pour consolider ses équipes et s’entourer de nouveaux experts. Rejoindre Experteam est une opportunité unique d’évoluer dans une structure agile, performante et reconnue sur le marché pour ses compétences avancées autour de la mise en œuvre des technologies Microsoft notamment. Au-delà d’experts confirmés, Expertam souhaite également s’entourer de jeunes diplômés et se tourner vers l’apprentissage pour former ses futurs collaborateurs.

Quelques postes ouverts ou allant ouvrir :

Consultant M365 – conduite du changement et GEN IA H/F
Ingénieur modern worplace & adoption des usages IA H/F
ConsultantData & IA H/F
Développeur fullstack H/F
Data & AI Engineer H/F
Project Manager H/F
Formateur IA Copilot H/F

Sébastien Marché, directeur général chez Experteam « Nous sommes fiers de poursuivre nos recrutements et d’offrir à des talents motivés une réelle opportunité de rejoindre une ESN singulière et soucieuse de leur permettre de travailler sur des projets passionnants et d’envergures. Experteam souhaite avant tout s’entourer de collaborateurs désireux d’évoluer à long terme au sein de son organisation. »

Pour postuler, rendez-vous sur : https://www.experteam.fr/nous-rejoindre/

