Arrow étoffe son portefeuille de cybersécurité en signant un accord de distribution avec Darktrace dans la zone EMEA. Ce partenariat permet aux partenaires d’Arrow d’accéder à l’ensemble de la plateforme de cybersécurité ActiveAI de Darktrace, fondée sur une « IA auto-apprenante » capable de détecter et de répondre aux menaces en temps réel, y compris les attaques inédites, au sein des environnements cloud, réseaux, messagerie, OT et postes de travail.

Pour Arrow, cet accord s’inscrit dans sa volonté d’enrichir son portefeuille avec des technologies de sécurité avancées, capables d’aider les partenaires à protéger leurs clients dans des environnements numériques de plus en plus complexes. L’intégration de Darktrace doit notamment permettre aux revendeurs, intégrateurs et fournisseurs de services d’accéder à des capacités de sécurité pilotées par l’IA, renforçant la résilience des organisations et accélérant leur réponse face aux menaces émergentes.

Du côté de l’éditeur britannique, ce rapprochement avec Arrow vise à étendre l’accès à son approche différenciante de la cybersécurité sur les marchés EMEA. Darktrace entend s’appuyer sur l’expertise régionale et la force du réseau de distribution d’Arrow pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises de renforcer leur posture de sécurité.

Les solutions Darktrace sont désormais disponibles via Arrow dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Espagne, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège et le Portugal.

Fondé en 2013 et basé à Cambridge, Darktrace a été l’un des pionniers de la sécurité basée sur l’IA. La société aux 2.400 salariés, qui revendique près de 10.000 clients dans le monde, a été acquise en 2024 par le fonds d’investissement Thoma Bravo pour 5,3 milliards de dollars. Elle-même a poursuivi sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition en 2025 de Cado Security, spécialiste de la sécurité cloud et Mira Security, spécialiste de la sécurité réseau.