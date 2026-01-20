Colibri, éditeur d’une solution de Sales & Operations Planning, poursuit sa croissance et creuse l’écart sur son marché en annonçant une forte traction de ses activités en 2025 et en conjuguant croissance de chiffre d’affaires et solide rentabilité. Ce faisant, l’éditeur franchit une nouvelle étape et atteint les objectifs fixés dans son plan stratégique ambitieux.

19 nouveaux clients et 4 nouveaux projets chez ses clients historiques

En 2025, Colibri a su mener une croissance dynamique en se positionnant auprès de nombreux nouveaux clients dont plusieurs grands groupes et dans tous les secteurs d’activités. En ce sens, de nombreux nouveaux périmètres ont été ouverts : nouvelles fonctionnalités, nouveaux modules, nouvelles offres de services, ouverture à l’international, etc.

La traction des activités de Colibri a notamment été portée par l’évolution constante de son offre avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’image de l’IA (algorithmie avancée, lancements de nouveaux produits, stocks de sécurité intelligents,…), mais aussi par le lancement d’une nouvelle organisation régionale au service de la proximité de nos réseaux locaux (clients, partenaires, sollicitations d’entreprises locales).

Nicolas COMMARE, CEO de Colibri « Nous sommes heureux d’annoncer cette très forte croissance en 2025 et de conjuguer développement dynamique et rentabilité. Ces éléments probants nous permettent de creuser l’écart sur notre marché où peu d’acteurs sont aujourd’hui en mesure de justifier de tels résultats. Cette croissance est surtout la reconnaissance par nos clients de l’excellence opérationnelle de notre solution et de notre capacité à les accompagner dans leur parcours de mise en place d’un Sales & Operations Planning performant. »

