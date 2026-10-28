Microsoft a publié mercredi 28 octobre des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2027, clos fin septembre. Son chiffre d’affaires progresse de 19 % sur un an, à 92,3 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net bondit de 32 %, à 36,6 milliards de dollars.

Microsoft inaugure à cette occasion une nouvelle segmentation de ses activités, désormais regroupées en deux ensembles. Le premier, baptisé Agents and Infra, rassemble ses activités cloud, ses logiciels professionnels et ses services d’IA. Son chiffre d’affaires atteint 76,8 milliards de dollars, en progression de 25 %. Il représente désormais 83 % des revenus du groupe. Le second, Devices and Consumer, regroupe notamment Windows OEM, les équipements, Xbox et la publicité. Ses revenus reculent de 3 %, à 15,5 milliards de dollars.

Dans le détail, Azure constitue le principal moteur de croissance, avec 33,2 milliards de dollars de revenus, soit près de 10,8 milliards de plus qu’un an auparavant. Il pèse désormais le tiers du CA. Microsoft 365 Cloud progresse de 17 % environ, à 27,8 milliards de dollars, porté par les offres destinées aux entreprises et aux particuliers.

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Les licences de logiciels de productivité et de serveurs reculent en revanche de 3 %, à 8,4 milliards de dollars. Les solutions sectorielles, notamment Dynamics et les offres cloud spécialisées, progressent de 9 %, à 5,3 milliards de dollars. Les services Frontier et de support génèrent pour leur part 2,1 milliards de dollars, en croissance de 4 %.

Les activités grand public affichent une évolution plus contrastée. Les revenus des licences Windows et des ventes de matériels chutent de 22 %, à 3,6 milliards de dollars. Xbox recule de 2 %, à 5,4 milliards de dollars. À l’inverse, les revenus de la recherche et de la publicité progressent de 10 %, à 6,6 milliards de dollars.

La dynamique commerciale reste soutenue. Le montant des engagements contractuels commerciaux restant à facturer atteint 677 milliards de dollars, en hausse de 73 % par rapport à la même période de l’an dernier.

La publication a été saluée par les investisseurs, le titre Microsoft gagnant plus de 5 % dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street. Au-delà de l’accélération d’Azure, les marchés ont été rassurés par la capacité du groupe à autofinancer ses investissements massifs dans l’IA, alors que l’endettement croissant des géants technologiques suscite des inquiétudes. Microsoft a consacré 45,2 milliards de dollars à ses investissements au cours du trimestre, contre 50 milliards anticipés, tout en dégageant un flux de trésorerie disponible de 18,6 milliards de dollars, plus du double des attentes des analystes. Le groupe a même remboursé 4,85 milliards de dollars de dette au cours de la période.