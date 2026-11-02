La publication des résultats financiers du troisième trimestre 2026 d’Intel a provoqué une véritable onde de choc sur les marchés boursiers. Malgré un chiffre d’affaires de 16,51 milliards de dollars pour le trimestre écoulé, en hausse de 21% et supérieurs aux attentes, le titre du géant étasunien des semi-conducteurs s’est effondré d’environ 29% le 30 octobre 2026, signant sa pire séance boursière depuis 1974.

Selon les analystes, ce sont des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre 2026 et pour l’année à venir qui ont déclenché un mouvement de panique généralisé sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Le directeur financier d’Intel, David Zinsner, a officialisé qu’Intel ne s’attendait pas à dégager un flux de trésorerie disponible positif en raison des investissements colossaux dans des infrastructures de production. Cette nouvelle s’ajoutait à l’explosion d’une usine Intel de fabrication de puces en Israël à la mi-octobre.

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Intel table néanmoins sur un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l’année 2026.