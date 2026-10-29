A partir du 12 janvier 2027, le Data Act européen instaure l’interdiction de facturer le moindre frais de changement de fournisseur cloud ou edge. Avec sa division Hiléo, Ecritel se prépare à cette nouvelle étape et lance une offre de cloud « français, sécurisé et réversible », avec des modalités de sortie claires et définies dès la souscription.

L’hébergeur-infogéreur breton revendique une tarification transparente et a conçu son offre ‘Cloud Data Act Ready’ pour les PME, ETI et collectivités qui veulent héberger leurs données critiques dans des systèmes ouverts et souverains.

« Pendant des années, changer de cloud a été un parcours du combattant. Nous avons pris le contre-pied en concevant cette offre », souligne Pascal Geoffroy, le directeur général d’Hiléo, une division rachetée par Ecritel en début d’année et fondée à Fréjus il y a une douzaine d’années.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Les niveaux de services proposés dans le cadre de cette offre sont élevés : 99,99% de disponibilité, une intervention dans le quart d’heure et un rétablissement dans les 4 heures suivant le signalement de toute panne.

Pour mémoire, en septembre, Ecritel a obtenu la qualification SecNumCloud pour deux de ses offres infogérées, Secure Cloud et Secure Backup. Le groupe a finalisé son refinancement bancaire le 21 mai 2026 et est désormais détenu en totalité par ses fondateurs et par une partie de ses 250 collaborateur·rice·s.