La bulle IA vient d’éclater en Chine. L’indice boursier des champions technologiques chinois de l’IA, le Star50, a perdu 40% de sa valeur en quatre mois, soit une dévalorisation de près de 480 milliards de dollars depuis juillet 2026.

Les titres des concepteurs chinois de GPU dédiés à l’IA, Moore Threads et MetaX, ont perdu la moitié de leur valeur depuis juillet 2026. De même, l’action du fabricant de robots humanoïdes Unitree a perdu la moitié de sa valeur depuis son entrée en Bourse en août dernier. Le fabricant de mémoire CXMT a perdu plus 25% de sa valeur en un mois seulement. Les actions des fabricants de modules et composants optiques, Zhongji Innolight et Eoptolink, ont chuté de 60%.

La banque Goldman Sachs rappelle que les valeurs liées à l’IA représentent actuellement 42% de la capitalisation boursière chinoise et 57% des volumes d’échanges, d’où un effet domino. L’indice CSI 300 des plus grandes capitalisations chinoises a baissé de 20% depuis juin 2026.

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Selon l’agence Reuters, les marchés internationaux pourraient suivre et de nombreuses entreprises de l’IA vont retarder ou annuler leur projet d’introduction en Bourse. La situation résonne avec les avertissements du Fond Monétaire International (FMI) qui pointait à la mi-octobre les dangers d’une correction boursière imminente.