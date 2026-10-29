Google Cloud annonce la nomination de Yannis Daubin au poste de vice-président EMEA South chez Google Cloud. Basé à Paris, il prend la responsabilité de la stratégie de croissance, du développement commercial et des opérations de l’hyperscaler sur un périmètre couvrant le Benelux, la France, la péninsule ibérique, l’Italie et Israël. Il aura notamment pour mission d’accélérer l’adoption des technologies de cloud et d’intelligence artificielle, en particulier de l’IA agentique, auprès des entreprises de la région.

Âgé de 42 ans, Yannis Daubin rejoint Google Cloud après trois années et demie chez Databricks, où il occupait depuis avril 2023 le poste de vice-président pour l’Europe du Sud, Israël, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il avait auparavant dirigé la filiale française de ServiceNow à partir de janvier 2021, succédant à Bruno Buffenoir. Il avait précédemment passé près de neuf ans chez Salesforce, où il avait notamment exercé des responsabilités commerciales pour le marché français. Il avait débuté sa carrière chez Dell en 2007 avant de rejoindre Oracle en 2008.

« Notre région EMEA South est très diverse, complexe et dynamique, avec un fort intérêt pour l’IA générative, l’IA agentique et une approche souveraine des technologies », souligne Tara Brady, président de Google Cloud EMEA. Ce dernier compte notamment sur l’expérience de Yannis Daubin pour accompagner le développement de Google Cloud auprès des grands comptes et renforcer les relations avec les partenaires.

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Cette nomination intervient alors que Google Cloud accélère son développement. Troisième hyperscaler mondial derrière AWS et Microsoft Azure, il réduit progressivement son retard sur ses concurrents. Au troisième trimestre 2026, sa croissance a atteint 103% sur un an, contre 48% pour Microsoft Azure, témoignant d’une dynamique commerciale particulièrement soutenue, notamment autour de l’intelligence artificielle.

Diplômé de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’INSEAD, Yannis Daubin cumule près de vingt ans d’expérience dans le secteur informatique.