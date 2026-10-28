A son tour, HPE remarque une forte hausse de la demande des PME et ETI en matériel informatique reconditionné. Explosion du prix de la mémoire, pénurie persistante des composants neufs, ruptures fréquentes de la chaine d’approvisionnement, pression sur les budgets IT, acceptation grandissante de l’usage de matériel de seconde main pour réduire son empreinte carbone… Les raisons de cet engouement ne manquent pas. Selon HPE, ce sont autant de facteurs contribuant à générer des opportunités pour les partenaires.

Evidemment, si HPE s’exprime sur ce sujet, c’est que l’entreprise a une solution à proposer depuis 2020 avec son centre de reconditionnement implanté à Erskine, près de Glasgow, en Ecosse (cf. photo). L’usine y traite le matériel d’infrastructure en fin de vie (serveurs, stockage, réseau) et remet à neuf entre 85% et 90% des actifs réceptionnés, le reste étant recyclé.

Pour capter un maximum de parts de marché, le service de remise à neuf ne se limite pas au matériel informatique de la marque HPE. Il reconditionne aussi celui des concurrents, notamment Cisco, Dell EMC et IBM.

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Par ailleurs, HPE anticipe un marché secondaire colossal lié à la frénésie de l’IA et compte bientôt développer une activité spécifique de reconditionnement des accélérateurs graphiques (GPU) en Europe.

HPE explique inciter ses partenaires à tirer davantage de valeur de la technologie tout au long de son cycle de vie plutôt que de se concentrer exclusivement sur la vente de nouveaux équipements. La société promet de s’exprimer davantage sur cette stratégie lors de son événement Discover en début décembre prochain à Barcelone.