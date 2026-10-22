L’opérateur Orange et sa filiale Sosh ont rencontré un problème technique majeur, mercredi 21 octobre 2026. A l’échelle nationale, 21,6 millions de clients mobile ont été touchés. D’une durée de neuf heures, entre 11h et 20h environ, une panne de telle envergure ne s’était pas produite depuis 2012. Elle a non seulement concerné les connexion mobiles mais aussi les connexions internet via box.

Pour compenser ses abonné·e·s, Orange ne propose pas de remboursement mais un geste commercial qui consiste à « doubler l’enveloppe de data incluse dans le forfait de ses clients concernés pendant un mois, à compter du prochain renouvellement de leur forfait ».

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Le problème technique serait lié à la mise en service d’un nouveau cœur de réseau 5G. Un cœur de réseau désigne l’ensemble des serveurs qui authentifient une carte SIM et font transiter les connexions. « La cause n’est pas encore comprise », indique l’opérateur qui ne précise pas quel équipement a cédé ni pourquoi la remise en route a pris autant de temps.