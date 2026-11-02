Après un an de développement, n10c officialise son entrée sur le marché en annonçant l’acquisition de ses trois premiers MSP : Dataouest, Fautech et Apixis. Ces trois sociétés, qui totalisent 50 collaborateurs et accompagnent plus de 1 000 PME et ETI, constituent le socle initial de la plateforme nationale de MSP qu’ambitionne de développer n10c. Soutenu par le fonds d’investissement ISAI, le groupe prépare plusieurs autres acquisitions, avec l’objectif d’atteindre 40 M€ de chiffre d’affaires dès la fin 2026 et 200 M€ à cinq ans.

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