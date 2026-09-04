Le groupe Constellation veut rassembler des responsables informatiques, expert·e·s et partenaires, dans le cadre d’un tour de France baptisé Constellation Experience Day. Il compte faire étape dans six villes françaises : Lille, le 22 septembre, Lyon, le 29 septembre, Nantes, le 1er octobre, Toulouse, le 6 octobre, Marseille, le 13 octobre, et Paris le 20 octobre 2026.

Parmi les sujets abordés : l’explosion des coûts des infrastructures, les nouvelles politiques tarifaires des éditeurs, l’accélération de l’intelligence artificielle, la multiplication des cyberattaques, les exigences de conformité (NIS2,DORA, AI Act) et la dépendance croissante vis-à-vis des hyperscalers.

Le leitmotiv affiché par l’ESN : reprendre le contrôle des coûts, des données, des infrastructures, des choix technologiques et de la capacité à innover.

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Constellation explique dans un communiqué que son événement ne se limite pas à décrypter les grandes tendances du numérique. « Il permet aux participants d’échanger avec des experts, de confronter leurs retours d’expérience et d’identifier des solutions immédiatement applicables », en mêlant conférences stratégiques, ateliers techniques, démonstrations, témoignages clients et temps d’échange.

Les partenaires technologiques invités sont Cohesity, IBM, Microsoft, SUSE, Arrow, Huawei et openText.

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