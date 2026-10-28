La start-up israélienne de cybersécurité Upwind annonce une levée de fonds de 400 millions de dollars en série C, portant sa valorisation à 3,8 milliards de dollars. Spécialisée dans la protection des environnements cloud, elle entend consacrer ces nouveaux capitaux à l’élargissement de son offre, notamment à la sécurisation des infrastructures et des agents d’intelligence artificielle, ainsi qu’à son expansion commerciale.

Cette opération intervient neuf mois après une précédente levée de 250 millions de dollars, qui avait valorisé Upwind à 1,5 milliard de dollars. Menée par Bessemer Venture Partners, avec la participation de ses investisseurs historiques, dont Greylock Partners, Cyberstarts et Salesforce Ventures, ainsi que du nouvel entrant Canapi Ventures, elle porte à plus de 800 millions de dollars les capitaux réunis depuis la création de l’entreprise en 2022.

Cette nouvelle levée accompagne une forte accélération commerciale. Upwind annonce avoir quadruplé ses revenus annuels récurrents (ARR) depuis le début de l’année et revendique plusieurs centaines de clients, parmi lesquels Siemens, Roku et Carvana. Selon le quotidien économique israélien Globes, ses revenus annuels récurrents devraient atteindre au moins 80 millions de dollars en 2026. La société aurait par ailleurs récemment repoussé une offre de rachat d’environ 4 milliards de dollars formulée par Datadog.

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Fondée par Amiram Shachar (photo), précédemment à l’origine de Spot, revendu à NetApp en 2020, Upwind s’est positionnée sur le marché des plateformes de protection des applications cloud natives (CNAPP). Sa technologie se distingue par une approche fondée sur l’analyse en temps réel des charges de travail (runtime), qui permet de contextualiser les vulnérabilités, d’identifier les risques réellement exploitables et de détecter les attaques en cours. Elle entend ainsi réduire le volume d’alertes à traiter par les équipes de sécurité.

Avec cette levée, Upwind veut étendre son périmètre à la protection des infrastructures et des agents IA. L’éditeur développe notamment des capteurs pour les terminaux et des outils d’analyse des agents IA. Il mise également sur l’automatisation des opérations de sécurité grâce à des agents spécialisés capables d’investiguer les incidents, de vérifier l’exploitabilité des vulnérabilités et de proposer des remédiations. Les nouveaux fonds doivent financer cette feuille de route technologique ainsi que l’expansion commerciale de l’entreprise.

En France, Upwind s’appuie depuis juin 2025 sur le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD, qui distribue ses solutions auprès des intégrateurs et prestataires de services informatiques. Ce partenariat avait permis au distributeur de compléter son portefeuille avec une offre de sécurité cloud concurrente des grandes plateformes du marché.