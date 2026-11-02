Anthropic poursuit sa croissance vertigineuse, mais ses pertes restent colossales. Dans son dossier d’introduction en Bourse modifié, déposé le lundi 2 novembre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le créateur de Claude fait état de 33,25 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2026, en croissance de 1 200% sur un an, pour une perte nette cumulée de 104 milliards de dollars.

Ce document complète le formulaire S-1 initialement publié le 26 octobre, qui présentait notamment les résultats du premier semestre : 16,29 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 80,75 milliards de pertes nettes. Il détaillait également les risques financiers et technologiques auxquels Anthropic est exposé, ses engagements dans les infrastructures de calcul et sa structure de gouvernance.

Le dossier modifié apporte les résultats du troisième trimestre, qui confirment l’accélération de l’activité. Le chiffre d’affaires a progressé de 47% d’un trimestre sur l’autre pour atteindre 16,96 milliards de dollars, contre 11,56 milliards au deuxième trimestre. Sur un an, les revenus trimestriels ont été multipliés par douze environ. À titre de comparaison, Anthropic avait généré 4,6 milliards de dollars de revenus sur l’ensemble de l’année 2025.

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Les pertes nettes se sont parallèlement réduites, passant de 66,3 milliards de dollars au deuxième trimestre à 23,29 milliards au troisième. Leur montant reste toutefois largement influencé par des charges comptables liées à la revalorisation d’instruments financiers convertibles, qui ne correspondent pas à des sorties de trésorerie équivalentes. Sur le plan opérationnel, Anthropic est repassé dans le rouge au troisième trimestre, avec une perte de 567 millions de dollars, après un bénéfice de 974 millions de dollars au trimestre précédent.

Le dossier modifié révèle également l’ampleur des engagements financiers de l’entreprise, qui atteignent désormais 895,4 milliards de dollars au titre de ses contrats d’achat et de location, essentiellement liés aux capacités de calcul nécessaires au développement et à l’exploitation de ses modèles d’IA. Près de la moitié de ces engagements doivent être honorés d’ici à 2030.

Ces nouvelles informations interviennent alors qu’Anthropic prépare ce qui pourrait devenir la plus importante introduction en Bourse de l’histoire. Le groupe envisage une cotation au Nasdaq sous le symbole ANT, avec une valorisation potentielle évoquée entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars. Les modalités de cette IPO sont attendues après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, organisées le 3 novembre.