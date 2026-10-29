Orange Cyberdefense annonce un partenariat avec Mistral AI pour intégrer une version spécialisée de son nouveau modèle Mistral Large 4 à ses services de cybersécurité. Premier fournisseur européen de services de sécurité managés (MSSP) à rejoindre le programme Design Partner de Mistral, il entend notamment accélérer la détection des vulnérabilités et la réponse aux incidents.

L’accord donne à Orange Cyberdefense un accès anticipé à une variante de Mistral Large 4 optimisée pour les usages de cybersécurité. Surnommé « le Chonk », ce modèle multimodal de 1 000 milliards de paramètres, dont 52 milliards actifs, a été présenté début octobre par Mistral AI. Entraîné sur 3 800 GPU Nvidia Blackwell dans des centres de données européens, il se distingue notamment par ses capacités de programmation, de raisonnement et d’exécution de tâches complexes.

Orange Cyberdefense prévoit d’intégrer progressivement cette technologie à ses services destinés aux entreprises et aux organisations publiques. Deux domaines sont privilégiés : les tests d’intrusion et les audits techniques, pour explorer davantage de scénarios d’attaque et identifier les vulnérabilités, ainsi que l’investigation et la réponse aux incidents, pour accélérer l’analyse des traces et la reconstitution des attaques.

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Le partenariat prévoit également une contribution des experts d’Orange Cyberdefense à l’amélioration du modèle à partir de leurs retours opérationnels. Les usages seront encadrés par des contrôles d’accès, des mécanismes de traçabilité et une supervision humaine, les actions critiques restant sous la responsabilité des spécialistes.

L’accord s’inscrit également dans une démarche d’IA de confiance. Orange Cyberdefense s’appuiera sur des capacités de calcul implantées en Europe pour exploiter ces modèles, avec l’objectif de maîtriser le traitement des données sensibles et de répondre aux exigences réglementaires.

Cet enjeu prend une importance particulière alors que les modèles chinois à poids ouverts, notamment ceux de DeepSeek et Qwen, gagnent rapidement en performances et en popularité. La publication des poids de Mistral Large 4 sur Hugging Face, le 29 octobre, participe ainsi à la volonté de l’éditeur français de proposer une alternative européenne crédible aux modèles américains et chinois.

Cette initiative prolonge la stratégie d’intégration de l’IA engagée par Orange Cyberdefense, qui avait déjà commencé à déployer en 2025 la technologie de la jeune pousse française Qevlar AI dans ses centres opérationnels de sécurité (SOC). Elle s’inscrit également dans le rapprochement engagé entre Orange et Mistral AI en 2025. Orange Cyberdefense, qui a réalisé 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2025, n’a pas précisé les modalités financières de l’accord.