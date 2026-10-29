Après avoir annoncé la nomination de Nico Bosschaert en tant que directeur channel pour piloter son réseau de partenaires, l’éditeur belge en cybersécurité Secutec vise désormais à renforcer son implantation en France avec le recrutement de deux à trois responsables des ventes indirectes dans l’Hexagone.

Secutec se dit déjà bien implanté en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

« Nico Bosschaert apporte à Secutec une solide expérience dans le développement de stratégies channel. Son arrivée va nous permettre d’élargir nos canaux de commercialisation aux prestataires de services IT, aux partenaires et aux revendeurs, dans l’optique de tripler notre chiffre d’affaires d’ici cinq ans », indique Geert Baudewijns, le PDG de Secutec, dans un communiqué.

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Pour rappel, Nico Bosschaert travaillait auparavant chez Barracuda, un éditeur de logiciels en cybersécurité, où il occupait le poste de directeur channel Europe de l’Ouest. Il dispose d’une solide expérience dans la vente indirecte, notamment chez Nomadesk-UnifiedPost, mais aussi lors d’un premier passage chez Secutec et SaaSForce, la société sœur de Secutec gérant la distribution des licences logicielles.

« SecureSight, la plateforme intégrée et proactive de Secutec qui permet de détecter et de gérer les risques cyber en temps réel, répond au besoin croissant d’une cybersécurité plus proactive. Parmi les solutions de Secutec, c’est notamment sur cette plateforme que je mise pour répondre aux besoins du marché français », commente Nico Bosschaert.