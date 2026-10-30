Lors de l’événement VMware Explore 2026, la direction de VMware a admis que la stratégie qu’elle a adoptée ces dernières années, consistant à pousser les entreprises vers une offre complexe et coûteuse comme VMware Cloud Foundation (VCF), était tout à fait inadaptée pour les PME. Après avoir donné la priorité aux grands comptes depuis son rachat par Broadcom, VMware affirme travailler à présent sur une nouvelle version de vSphere Standard afin de proposer une option recentrée sur la simple virtualisation de serveurs sans imposer aux PME un écosystème complet.

Broadcom n’a pas encore communiqué le détail exact des fonctionnalités de cette nouvelle version, ni le calendrier précis de sortie, ni la grille tarifaire de cette future mouture de vSphere Standard.

Pour mémoire, Broadcom a annoncé la fin des renouvellements et acquisitions des licences vSphere 8 (Standard et Enterprise+) en octobre 2026, avec une fin de support prévue en octobre 2027.

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Reste à savoir s’il n’est pas trop tard pour tenter de s’attirer à nouveau les faveurs des PME qui ont eu le temps de se tourner vers des solutions alternatives. Plusieurs concurrents de VMware-Broadcom ont en effet déjà proposé une migration gratuite contre 3 ans d’engagement.