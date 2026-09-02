Dell Technologies continue de profiter à plein de l’explosion des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Pour son deuxième trimestre fiscal 2027, clos le 31 juillet, le constructeur texan a réalisé un chiffre d’affaires record de 47 milliards de dollars, en hausse de 58% sur un an et supérieur aux quelque 45 milliards attendus par les analystes. Son bénéfice net a plus que triplé, à 4,13 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s’établit à 7,04 dollars, contre 2,32 dollars un an auparavant.

L’accélération est toujours tirée par Infrastructure Solutions Group (ISG), dont les revenus bondissent de 89% à 31,8 milliards de dollars. Les serveurs optimisés pour l’IA ont généré 16,4 milliards de dollars sur le trimestre, deux fois plus qu’un an auparavant. Le niveau des commandes est encore plus impressionnant. Il grimpe à 60,9 milliards de dollars sur le trimestre, contre 24,4 milliards au trimestre précédent. Le carnet de commandes atteint désormais 95 milliards de dollars, contre 51,3 milliards trois mois plus tôt.

La croissance ne se limite toutefois plus aux seuls serveurs IA. Les ventes de serveurs traditionnels et d’équipements réseau ont plus que doublé (+122%) pour atteindre 10,5 milliards de dollars, tandis que le stockage progresse de 26% à 4,9 milliards. Le résultat opérationnel d’ISG atteint 4,8 milliards de dollars, en hausse de 225%, et représente désormais 81% du résultat opérationnel des deux principales divisions du groupe.

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L’activité PC confirme également son redressement. Client Solutions Group (CSG) affiche un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars, en hausse de 20%. Le segment professionnel, qui représente l’essentiel de cette activité, progresse de 22% à 13,2 milliards, tandis que les ventes au grand public gagnent 7% à 1,8 milliard. Le résultat opérationnel de la division augmente de 42%, à 1,14 milliard de dollars.

Fort de cette dynamique, Dell revoit une nouvelle fois très fortement à la hausse ses ambitions pour l’exercice. Après avoir déjà relevé en mai son objectif de chiffre d’affaires annuel à 167 milliards de dollars, contre 140 milliards auparavant, le groupe vise désormais 192 milliards de dollars, soit une croissance de 69% sur un an. Sa prévision de revenus issus des serveurs optimisés pour l’IA passe parallèlement de 60 à 74 milliards de dollars, soit trois fois plus que lors de l’exercice précédent. Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu à 25,50 dollars, contre 17,90 dollars précédemment.

Dell se montre tout aussi confiant pour le trimestre en cours, avec 49 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 6,50 dollars de bénéfice ajusté par action attendus, très au-dessus des anticipations de Wall Street. Cette nouvelle envolée des prévisions a été saluée par les investisseurs : le titre gagnait près de 10% dans les échanges suivant la publication et près de 11% mercredi en début de séance, après avoir déjà progressé de plus de 230% depuis le début de l’année.

Après un premier trimestre déjà exceptionnel, au cours duquel ses revenus avaient bondi de 88% sur un an, Dell confirme ainsi son statut de l’un des principaux bénéficiaires de la course mondiale aux infrastructures IA. Surtout, le quasi-doublement de son carnet de commandes de serveurs IA en seulement trois mois laisse entrevoir une poursuite de cette dynamique au cours des prochains trimestres.