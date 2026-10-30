Ingram Micro annonce le lancement de SMB Quick Buy, un nouveau parcours d’achat automatisé intégré à sa plateforme Xvantage. Propulsé par l’IA, ce service permet aux revendeurs et MSP de commander des solutions Cisco et Meraki en quelques clics, sans intervention commerciale. Son déploiement débutera en novembre aux États-Unis, avant une extension internationale.

Avec SMB Quick Buy, Ingram Micro entend réduire le temps et les coûts de traitement des commandes destinées aux PME. Le dispositif s’appuie sur une sélection de 125 à 250 références Cisco « à forte rotation », proposées sous forme de configurations prévalidées. Les partenaires peuvent générer leurs identifiants d’opportunité commerciale Cisco (Deal IDs), établir leurs devis et passer commande directement dans Xvantage, 24 heures sur 24, sans passer par un interlocuteur commercial.

La principale innovation réside dans le recours à l’IA agentique. Au-delà des échanges de données classiques entre plateformes, des agents logiciels communiquent directement pour analyser et valider les commandes, détecter les anomalies et corriger certaines erreurs en arrière-plan. Une automatisation qui vise notamment à décharger les petits revendeurs des tâches administratives liées aux transactions de faible montant.

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Ce lancement illustre la place croissante de l’IA dans la transformation des modèles de distribution. Ingram Micro poursuit ainsi sa stratégie d’automatisation des transactions autour de Xvantage. Une évolution également engagée par son concurrent TD SYNNEX, qui a récemment présenté ses propres outils d’IA agentique pour automatiser les processus commerciaux de ses partenaires, notamment au moyen d’agents préconfigurés et de connecteurs MCP.

Pour l’heure, SMB Quick Buy reste réservé au marché américain. Si Ingram Micro prévoit une extension mondiale, aucune date de disponibilité n’a encore été communiquée pour les partenaires européens.