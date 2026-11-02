Onepoint annonce la nomination de Matthieu Peaureaux au poste de Partner Industrie. Âgé de 42 ans, il rejoint le groupe de conseil et de services numériques après quinze années chez Capgemini, où il dirigeait depuis 2024 le marché Manufacturing & Life Sciences en France.

Sa mission sera d’accélérer le développement de Onepoint dans l’aéronautique, le spatial, la défense, l’automobile, l’industrie manufacturière et la santé. Il devra notamment accompagner les industriels dans l’exploitation de leurs données et le déploiement de l’IA pour améliorer leur compétitivité. Ses interventions couvriront l’excellence opérationnelle, la résilience des chaînes d’approvisionnement, la valorisation des données produit et de maintenance ou encore la R&D.

Diplômé de l’ECAM LaSalle et d’EM Lyon Business School, Matthieu Peaureaux a débuté sa carrière dans l’industrie, notamment en Chine chez Fläkt Woods. Entré chez Capgemini en 2011, il y a notamment dirigé le compte Airbus, avant de prendre la responsabilité du marché Life Sciences en France en 2021, puis de l’ensemble Manufacturing & Life Sciences en 2024.

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Sur LinkedIn, il explique avoir été séduit par « la dimension entrepreneuriale de Onepoint, la liberté d’action confiée pour développer le secteur industrie, et le momentum de croissance de l’entreprise ». Il précise qu’Audrey Carpentier lui succède à la tête de l’équipe Manufacturing & Life Sciences France de Capgemini.

Cette nomination s’inscrit dans le plan stratégique Onepoint 2029, qui mise notamment sur la data, l’IA et le cloud sécurisé. Fort de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe vise 1,2 milliard d’euros à cet horizon. En septembre, il avait annoncé vouloir recruter 600 collaborateurs d’ici à la fin de l’année, dont 350 spécialistes de la data et de l’IA.