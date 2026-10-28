Le VAD lyonnais annonce la création d’une nouvelle filiale baptisée Hermitage Consulting afin de développer davantage son activité de conseil dédiée aux fournisseurs de services gérés (MSP ou Managed Service Providers). Pour mémoire, Hermitage Solutions a lancé une offre de services d’accompagnement des MSP en 2025 pour les aider à structurer et optimiser leur activité. La nouvelle filiale associe une structuration de ses services pour les MSP à du pilotage financier et à une transition vers un modèle MIP (Managed Intelligence Provider).

Pour ce faire, le distributeur à valeur ajouté collabore avec Dominique Maiano, prestataire IT et fondateur de Maiano Informatique, Guillaume Bernard, spécialiste du conseil en transformation numérique, et Fanny Sicard, experte en transformation vers des modèles MSP et MIP.

L’accompagnement se déroule en plusieurs étapes : un audit d’évaluation de la maturité MSP et la définition d’une feuille de route ; une offre de services sur-mesure ainsi qu’un accompagnement pour aligner la direction avec les équipes commerciales, administratives et techniques ; des logiciels de gestion des services professionnels (PSA) et de supervision et gestion à distance (RMM), et de l’automatisation. Enfin, un suivi opérationnel pour ajuster les indicateurs et les processus dans la durée.

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« Nous constatons, chez la grande majorité de nos partenaires, les mêmes symptômes : une excellence technique invisible aux yeux du client, un pilotage financier fragilisé par le passage aux revenus récurrents, et une opportunité IA qu’ils savent décisive mais qu’ils peinent à structurer faute de temps et de méthode. C’est précisément pour répondre à ce besoin qu’est née Hermitage Consulting. La vocation de cette filiale est d’apporter du conseil aux intégrateurs et de les accompagner dans leur transition vers le modèle MSP, voire vers celui de MIP », commente Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions (cf. photo), dans un communiqué. En matière d’IA, par exemple, le communiqué précise que « les consultants d’Hermitage Solutions interviennent en marque blanche sur l’ensemble du cycle de valeur : évaluation de la maturité, construction de socles data et RAG sécurisés, déploiement d’agents et d’automatisations, puis gouvernance et conformité (AI Act, RGPD) dans la durée ».