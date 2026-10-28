Orange confirme sa bonne dynamique au troisième trimestre 2026. L’opérateur a réalisé un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros, en hausse de 3,6% sur un an, porté par la croissance de l’ensemble de ses zones géographiques. Son résultat opérationnel avant amortissements et après loyers (EBITDAaL) progresse plus rapidement, de 4,6%, à 4,1 milliards d’euros. Fort de cette performance, le groupe relève une nouvelle fois sa prévision annuelle de croissance de cet indicateur clé, désormais attendue à plus de 4,5%, contre plus de 4% précédemment.

L’Afrique et le Moyen-Orient restent le principal moteur de croissance du groupe, avec des revenus en hausse de 14,2%. Cette progression repose notamment sur le développement des services mobiles et des services financiers. Les six autres pays européens dans lesquels Orange est présent, hors France et Espagne, enregistrent une croissance de 5,3%, tirée notamment par la Pologne (+7,9%) et le développement des offres associant fixe et mobile. En Espagne, Orange España, nouvelle dénomination de MasOrange, affiche une progression de 3,5%.

La France reste en retrait avec une croissance limitée à 0,5%, contre 2,3% au premier trimestre. L’activité demeure pénalisée par le déclin des services téléphoniques historiques. Hors téléphonie fixe traditionnelle, les revenus progressent néanmoins de 1,1%. Commercialement, Orange revendique un bon trimestre, avec 146 000 nouveaux abonnés mobiles et 78 000 abonnés supplémentaires dans le fixe.

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Orange Business reste le principal point faible du groupe. Son chiffre d’affaires recule de 2,5% à 1,72 milliard d’euros. Les services IT et d’intégration progressent de 4%, sans parvenir à compenser le recul des activités télécoms traditionnelles : les revenus du fixe chutent de 10% et ceux du mobile de 5,2%. La cybersécurité continue en revanche de tirer son épingle du jeu. Orange Cyberdefense affiche une croissance de 12% sur le trimestre et atteint le milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé sur neuf mois, en progression de 12,2%. Le groupe met également en avant l’extension de la qualification SecNumCloud à ses offres Cloud Avenue.

Au-delà de la croissance de ses revenus, Orange bénéficie de ses efforts de maîtrise des coûts. Ses investissements diminuent de 2,5% au troisième trimestre, à 1,7 milliard d’euros, tandis que les ressources dégagées par ses activités après investissements progressent de 10,3%. Le groupe confirme son objectif de générer environ 4,3 milliards d’euros de trésorerie sur l’ensemble de l’année.

Ces résultats interviennent alors qu’Orange poursuit plusieurs chantiers stratégiques, notamment l’intégration d’Orange España et son projet de rachat conjoint de SFR avec Bouygues Telecom et Iliad. La finalisation de cette dernière opération reste envisagée au second semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

Enfin, Orange a annoncé un geste commercial à la suite de la panne générale qui a affecté son réseau mobile le 21 octobre, perturbant pendant près de dix heures les appels, les SMS et l’accès à Internet mobile de nombreux abonnés. L’opérateur a décidé de doubler pendant un mois l’enveloppe de données mobiles incluse dans les forfaits des clients concernés, à compter de leur prochain renouvellement. L’incident était lié à un équipement de son nouveau cœur de réseau.