Apple a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal 2026, clos fin septembre. Son chiffre d’affaires progresse de 12% sur un an, à 114,5 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net augmente également de 12%, à 30,7 milliards de dollars. Les ventes d’iPhone bondissent de 17% à 57,6 milliards de dollars et celles des Mac de 24% à 10,8 milliards. Les services établissent un nouveau record à 31,6 milliards de dollars (+10%). Sur l’ensemble de son exercice fiscal 2026, Apple affiche un chiffre d’affaires record de 478,8 milliards de dollars, en progression de 15% sur un an.

Mais ces bonnes performances ont été éclipsées par les inquiétudes concernant la flambée des prix des puces mémoire. Le nouveau directeur général d’Apple, John Ternus, a qualifié la situation de « sans précédent », prévenant que les coûts continueraient d’augmenter au cours des prochains trimestres. La forte demande de mémoire pour les infrastructures d’intelligence artificielle contribue à cette inflation, qui touche l’ensemble de l’industrie électronique.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Apple anticipe ainsi un recul de sa marge brute à 45-46% pour le trimestre en cours, contre 47,9% au trimestre précédent. Les hausses de prix déjà appliquées à certains de ses produits ne compensent que partiellement le renchérissement des composants. Malgré des prévisions de croissance du chiffre d’affaires comprises entre 7 et 10% pour le trimestre des fêtes, ces perspectives ont pesé sur le titre, qui a perdu près de 3% dans les échanges après-Bourse