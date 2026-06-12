La startup française Finovox, spécialisée dans la détection de fraude documentaire par intelligence artificielle, a bouclé un tour de table Série A de 8,2 M€. L’opération a été menée par TX Ventures, avec la participation d’Auriga Cyber Ventures II, MTech Capital, Start Ventures, Force Over Mass, FDJ UNITED Ventures. L’entreprise avait déjà levé 1,9 M€ en 2022 et 4 M€ en 2024, approchant ainsi les 15 M€ de fonds levés.

Finovox a développé une solution logicielle d’analyse et de contrôles automatisés des documents capable de détecter les documents falsifiés ou manipulés. Sa technologie repose sur des modèles d’IA entraînés à partir de données documentaires anonymisées et de schémas de fraude historiques. L’offre est conçue pour s’intégrer directement via API dans les flux métiers de ses clients.

Fondée en 2019 par Marc de Beaucorps, Pierre-Alexis Gouzien et Théophile du Portal (photo), la startup revendique 70 clients, dont Bouygues Telecom, HP, Groupe Inter Mutuelles Assistance (IMA), Allianz Direct ou encore BpiFrance. Elle estime à 100 M€ les pertes évitées à ses clients grâce à sa solution.

Cette levée intervient alors que l’entreprise a multiplié son chiffre d’affaires par 3 d’une année sur l’autre. Les fonds levés doivent permettre à Finovox d’accélérer son déploiement en Europe. Après la France, l’entreprise s’est lancée en Belgique et en Espagne en 2025, puis au Royaume-Uni en 2026. Pour soutenir son effort de développement, elle prévoit 15 recrutements en 2026, portant son effectif à 45 collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Le marché de la fraude documentaire, en forte croissance, représente un risque critique pour les assureurs, banques et institutions financières. « Finovox répond à ce défi avec une solution différenciante, offrant un retour sur investissement clair », souligne Krzysztof Bialkowski, de TX Ventures.