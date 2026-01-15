L’ESN francilienne Audensiel, soutenue par les fonds Sagard et Capza, est sur le point d’acquérir 75% de la société espagnole Kairós. Le fondateur de Kairós, Carlos Moure, conservera les 25% restants et restera à la tête de l’entreprise.

Kairós revendique un effectif de 800 personnes en Espagne, au Mexique et au Pérou. Elle prévoit de clôturer l’année 2025 avec un chiffre d’affaires proche de 50 millions d’euros, ainsi qu’un Ebitda de 7,5 millions d’euros. Pour l’année 2026, l’ESN espagnole anticipe une croissance organique de 20%.

Créée en 2013, Audensiel était déjà présente en Espagne suite au rachat de Cognodata en 2022. Avec la prise de contrôle de Kairós, la multinationale française souhaite s’étendre en Amérique latine, comme le souligne Nicolas Pacault, président d’Audensiel (cf. photo), dans un communiqué. 

Pour mémoire, Audensiel a également fait son entrée sur le marché nord-américain en 2024 avec l’acquisition de Maltem Canada.

