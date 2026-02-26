Alphalink confirme son engagement auprès de ses partenaires distributeurs en annonçant la disponibilité de son programme Success Partner.

Leader sur le marché indirect des télécommunications, Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions télécoms. Opérateur d’infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

Un programme sur-mesure à destination du Channel

Dans le cadre de ce programme, et pour simplifier les ventes de ses offres, Alphalnik propose un nouveau kit personnalisable aux couleurs des partenaires. Ce dernier prend en compte toutes les offres proposées au catalogue et permet d’accéder à des ressources complémentaires.

Des contrats types à personnaliser avec les mentions juridiques des distributeurs

De fait, les partenaires d’Alphalink peuvent s’appuyer sur des contrats professionnels qui prennent en compte tous les aspects indispensables pour contractualiser efficacement avec leurs clients : conditions générales de vente, conditions particulières des services

Internet & VPN, conditions particulières du service mobile, conditions particulières du service de collaboration ou encore conditions particulières des services de cybersécurité.

À noter aussi la prise en compte dans les contrats de l’ensemble des sujets liés au traitement des données personnelles, à l’engagement éthique et anticorruption et aux évolutions tarifaires.

Des fiches synthétiques à destination des commerciaux

À travers ces outils didactiques, les équipes commerciales pourront accéder à des scénarios de présentation leur permettant de bien mettre en valeur les offres et de simplifier les actes d’achats. Sont également proposées des informations pratiques sur comment décrocher plus aisément un rendez-vous et mener à bien sa vente.

Des ressources marketing digital

Alphalink propose aussi des mailings ‘types’ personnalisables aux couleurs du partenaire pour l’ensemble de ses offres et un accompagnement sous forme de tuto pour personnaliser des bannières et mieux communiquer sur les réseaux sociaux.

Peggy Demaison : chez Alphalink « Accompagner nos partenaires en leur offrant toutes les ressources nécessaires pour mieux commercialiser nos offres est un point clé. En ce sens, nous avons créé un nouveau kit qui prend en compte tous les aspects indispensables pour les supporter dans leurs démarches : commerce, juridique et marketing. Cet engagement vient compléter toutes les actions déjà mises en place et sera un véritable accélérateur permettant à nos partenaires de continuer à accroitre leurs revenus. »