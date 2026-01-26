Alphalink, leader sur le marché indirect des télécommunications, présente une nouvelle plateforme de gestion globale permettant aux acteurs du Channel IT de gérer et de piloter de bout en bout la facturation de leurs projets et de gagner en agilité, en qualité et en professionnalisme.

Concrètement, EMA permet de tester les éligibilités, de commander des services, de suivre les déploiements, de réaliser les upgrades, les migrations, les renouvellements et d’analyser son parc. À travers ce nouvel outil, Alphalink démontre une nouvelle fois sa volonté de se positionner comme un partenaire de confiance au service de la montée en puissance des activités du Channel IT.

Quelques fonctionnalités clés de la plateforme EMA

Grille tarifaire de vente : Récupération des offres Alphalink et des grilles de consommation (mobile, Webex, VoIP) et ajout de markups paramétrables (abonnements, consommations…). Visualisation et modification afin d’ajuster les tarifs de vente des abonnements, des FAS et des consommations.

Tarifs sur les contrats : Possibilité d’ajuster les tarifs client sur le contrat.

Modification en masse des tarifs de vente des contrats pour une offre précise.

Focus VoIP : Facturation des clients au forfait ou à la minute sur la base des CDRs collectés sur les OpenVNO trunks SIP Alphalink.

Peggy Demaison, Directrice Marketing chez Alphalink « Au travers de la plateforme EMA, les acteurs du Channel IT peuvent ainsi piloter leurs opérations de facturation aisément depuis en point central : génération de factures, ajout de lignes de facturation, gestion des avoirs, contrôle des paiements ou encore création des fichiers de prélèvement. »

EMA se positionne donc comme une nouvelle brique de l’offre d’Alphalink et vient donner toujours plus d’autonomie aux partenaires pour gérer leur activité. Complémentaire aux autres outils disponibles à l’image de la plateforme d’administration Vision, elle permet donc d’accentuer l’avantage concurrentiel d’Alphalink.

Thomas Bagot, Directeur Commercial chez Alphalink « Travailler avec Alphalink est bien plus que de tisser un simple partenariat technologique. Cela revient à conclure une relation de confiance pour déployer et gérer de bout en bout des projets IT/Télécom à forte valeur ajoutée. Pour accroitre cette dynamique, nous allons continuer à investir pour faire évoluer notre offre et accompagner toujours mieux nos partenaires dans la montée en puissance de leurs activités sur toute la France. »