Microsoft démarre à Lyon ce 22 mars un tour de France partenaires en cinq étapes sur le thème du Cloud qui l’emmènera successivement à Paris (le 27), à Aix-en-Provence (28), Bordeaux (30) et Nantes (5 avril). Baptisé Go Cloud, ce tour a vocation à inciter les partenaires à se lancer dans le Cloud en leur montrant comment packager leurs offres cloud sur la base de son propre catalogue de solutions et de son nouveau modèle de licence Cloud Service Provider (CSP).

Au cours de cette événement d’une journée qui s’adresse aux dirigeants et aux équipes commerciales et avant-vente de ses partenaires, Microsoft présentera en détail sa stratégie cloud, ses offres (notament ses nouveaux services Teams et Bookings), ses programmes et outils. L’éditeur reviendra notamment sur l’évolution en cours de son programme de certifications avec l’effacement d’une partie des certifications historiques au profit de certifications cloud.

L’après-midi sera consacrée à des ateliers et démonstrations autour d’Azure et Office 365. Un peu plus de 18 mois après son lancement, Microsoft France compte 1.300 revendeurs engagés sur son modèle de contractualisation CSP. Ils devraient être 2.000 d’ici à fin juin. Pour comparaison, Microsoft compte 5.000 partenaires engagés sur son modèle de licences en volume (Open). Pour Alexandre Lemarchand, directeur de la stratégie et du développement partenaires au sein de la division SMS&P de Microsoft France, « le modèle CSP a vraiment été l’accélérateur de la migration de l’écosystème Microsoft. En cela, il en est son véhicule contractuel. »

Ce tour de France s’inscrit dans un vaste programme d’accompagnement des partenaires dans la transformation de leur modèle économique à la nouvelle réalité marché qu’est le Cloud. Au-delà de la refonte de son programme de certifications, l’éditeur initié de nombreuses actions pour les aider à monter en compétence, notamment avec la mise à disposition de Moocs, et l’organisation d’ateliers de conception d’offres. Environ 80 partenaires ont ainsi participé à l’un de ces ateliers au cours des 18 derniers mois, dont la moitié ont lancé par la suite des offres bâties autour de ses solutions cloud. Parmi eux Expertime qui a conçu son offre Powel 365 lors d’un de ces ateliers.