Wallix avait déjà publié en juillet un chiffre d’affaires de 20,6 M€ pour son premier semestre 2026, en hausse de 14,2% sur un an. Le spécialiste français de la gestion des identités et des accès complète cette publication avec des résultats en nette amélioration : forte réduction des pertes et retour à un flux de trésorerie disponible positif, malgré une accélération des investissements dans son développement.

Le résultat d’exploitation reste dans le rouge, mais la perte est ramenée à 1,2 M€, contre près de 3 M€ un an plus tôt. Le résultat net s’améliore davantage encore : -0,9 M€, contre 3,1 M€ au premier semestre 2025.

Cette progression intervient alors que Wallix continue d’investir dans son développement. Ses charges d’exploitation ont augmenté de 1,6 M€ sur le semestre, principalement sous l’effet de la hausse de 8,5% des charges de personnel. L’éditeur a renforcé ses effectifs de onze équivalents temps plein dans l’innovation produit, le commercial et les fonctions support, avec notamment l’intégration de Malizen.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Une trésorerie renforcée et un financement sécurisé

L’autre évolution notable concerne la trésorerie. L’activité a généré 4 M€ de cash sur le semestre, contre 1,4 M€ un an plus tôt. Après 3,8 M€ d’investissements, le flux de trésorerie disponible ressort légèrement positif à 0,2 M€, contre -1,5 M€ un an auparavant.

À fin juin, Wallix disposait de 12,5 M€ de trésorerie pour 8 M€ de dettes financières. Depuis la clôture, le groupe a sécurisé un financement de 25 M€, pouvant être porté à 65 M€ sous conditions, et renforcé ses fonds propres avec la conversion en capital de 5 M€ d’obligations détenues par Nextstage.

Wallix confirme ses objectifs pour 2026 : maintenir une forte croissance des revenus récurrents et dégager sur l’ensemble de l’exercice un résultat d’exploitation et un flux de trésorerie disponible positifs. Le groupe signale aussi une bonne dynamique au troisième trimestre, dont les résultats seront publiés le 22 octobre.

Malgré cette trajectoire positive, la publication n’a pas enthousiasmé les investisseurs. Le titre a reculé de 1,68% à la bourse de Paris lors de la séance suivant l’annonce.