Wallix a réalisé un chiffre d’affaires de 20,6 millions d’euros au premier semestre 2026, en progression de 14,2% sur un an. La croissance ralentit par rapport aux 18,9% enregistrés à la même période en 2025, mais reste soutenue dans des marchés que l’éditeur décrit comme attentistes, notamment dans l’industrie européenne.

La progression continue d’être tirée par les revenus récurrents. Les souscriptions et la maintenance représentent désormais 81% du chiffre d’affaires, contre 74% un an plus tôt. Le revenu mensuel récurrent (MRR) atteint 2,76 millions d’euros, en hausse de 19,4%, ce qui porte le revenu annuel récurrent (ARR) à 33,1 millions d’euros. À fin juin 2025, celui-ci s’élevait à 27,7 millions d’euros.

La dynamique est relativement homogène entre la France et l’international. Le MRR progresse de 19,4% dans l’Hexagone, à 1,65 million d’euros, et de 20,6% dans la zone EMEA hors France, à 1,08 million. Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une hausse proche de 30%, tandis que l’Europe hors France progresse de plus de 16%.

Wallix a signé 183 nouveaux contrats au cours du semestre, contre 155 un an auparavant. Son portefeuille atteint désormais 4.090 contrats actifs, avec un taux de rétention supérieur à 95%. Cette base installée doit notamment permettre à l’éditeur de développer les ventes additionnelles autour de sa plateforme Wallix One.

Le groupe mise également sur le renforcement de ses équipes commerciales en Europe du Nord, le développement de son réseau de partenaires et deux accords conclus avec des intégrateurs mondiaux, espérant ainsi accélérer son développement auprès des grands comptes et des organisations publiques essentielles. Il estime que ces initiatives n’ont pas encore produit leur plein effet sur l’activité.

Wallix entend par ailleurs profiter de l’extension des besoins de gestion des accès à privilèges aux identités non humaines, notamment les comptes de service, les machines et les agents d’intelligence artificielle. L’éditeur prévoit de renforcer les fonctions d’analyse comportementale de son offre, en s’appuyant notamment sur les technologies issues de l’acquisition de Malizen.

À l’issue du semestre, Wallix confirme ses objectifs 2026. Le groupe vise toujours une forte croissance de ses revenus récurrents ainsi qu’un résultat d’exploitation et un flux de trésorerie disponible positifs sur l’ensemble de l’exercice.

« Notre modèle rentable et notre structure financière saine nous offrent la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre ambition d’enrichir notre offre, en particulier autour des technologies d’intelligence artificielle et d’éventuelles opportunités de consolidation du marché », commente Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de Wallix (photo).