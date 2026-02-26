TRUSTABLE décroche la certification CSP Certified Assessors Directory et confirme son expertise autour de l’évaluation et de la conformité SWIFT.

Un référencement officiel attestant de l’expertise de TRUSTABLE

Swift a créé un annuaire d’évaluateurs certifiés CSP Swift pour aider les organisations à trouver des prestataires d’évaluation dans leur région. Ces entreprises répondent à des critères d’admissibilité spécifiques et emploient au moins deux évaluateurs ayant réussi l’examen de certification d’évaluateur CSP Swift.

Swift reconnaît les compétences des personnes au sein des entreprises prestataires d’évaluation CSP qui répondent aux critères de certification d’évaluateur CSP Swift. Chaque évaluateur certifié Swift est évalué selon un ensemble de critères révisés annuellement afin de garantir que les normes de certification restent alignées sur l’évolution du CSP, des services et produits Swift, des pratiques du marché et des besoins des utilisateurs Swift. Source ici

En rejoignant le cercle des auditeurs certifiés, TRUSTABLE se positionne donc comme un partenaire de confiance pour ses clients et leur propose une offre unique qui s’appuie sur un savoir-faire métier et des technologies de pointe.

Olivier PATOLE, CEO de TRUSTABLE « Nous sommes fiers d’avoir décroché cette certification qui est l’aboutissement d’un investissement de fond de la part de nos équipes. Cette certification nous permet de nous référencer parmi les spécialistes du marché et de nous distinguer de la concurrence. Nous allons continuer d’investir pour faire évoluer notre offre et positionner toujours plus l’expertise et l’excellence au centre de notre stratégie de croissance. D’ores et déjà, nous prévoyons une forte traction de nos activités autour de l’évaluation SWFI cette année. »

