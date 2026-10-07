Après vingt ans d’existence, l’ESN parisienne Square IT Services amorce son déploiement en régions avec l’ouverture d’une agence à Bordeaux. Le développement de cette première implantation a été confiée à Arnaud Garnier, qui rejoint le groupe en tant que directeur associé.

Entreprise de quelque 130 collaborateurs ayant réalisé 16 M€ de CA en 2025, Square IT Services s’est construite autour de deux grands pôles. Le premier correspond à l’activité traditionnelle de renfort d’équipes en régie, auprès de clients issus notamment de la banque, de l’assurance ou de l’immobilier.

Le second, qui regroupe une cinquantaine d’experts, intervient sur des projets d’intégration, d’automatisation des flux et d’orchestration des systèmes d’information, avec des partenariats historiques autour de Workato, Tibco et Denodo.

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Square IT Services intervient à la fois dans le déploiement et la personnalisation de ces plateformes, leur maintien en condition opérationnelle et leur évolution. Ses expertises s’étendent notamment aux API, à l’iPaaS, à la virtualisation et l’orchestration de données, à l’automatisation.

À ces deux activités s’ajoutent une structure de recrutement spécialisée dans les métiers IT, baptisée Fair RH et une activité d’édition de logiciels.

Un bon connaisseur du marché bordelais

Pour piloter leur agence bordelaise, les actuels actionnaires-dirigeants de Square IT Services, Carole Chandre et Sébastien Falcioni, se sont associés à un Bordelais d’origine, Arnaud Garnier (photo). Tous les trois se sont connus chez Aneo au début de leur carrière. Avant de rejoindre le groupe Square IT Services, Arnaud Garnier a passé huit ans chez Alten comme business manager, puis quatre ans au sein de la société d’ingénierie Step Up comme directeur de l’agence locale et enfin trente mois au sein de la société de recyclage et de gestion des déchets Paprec D3E aux commandes de ses agences de Cestas (33), Salles sur Mer (17) et Guitalens (81).

Lancé juste avant l’été, la filiale bordelaise dispose pour l’heure de deux consultants engagés sur des missions de renfort d’équipes dans le secteur bancaire, et s’apprête à accueillir un troisième profil.

L’objectif est de bâtir progressivement une agence autonome ancrée localement, capable de développer son propre portefeuille de clients et de bâtir sa propre équipe tout en s’appuyant sur les ressources et le support de sa maison mère parisienne. Arnaud Garnier prévoit notamment mettre à la disposition des entreprises régionales le pôle d’experts en intégration et en orchestration de données du groupe.

Dans un premier temps, Arnaud Garnier entend concentrer ses efforts sur Bordeaux et Toulouse, avant d’élargir la couverture à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Cette première agence doit servir à terme de laboratoire à une stratégie de régionalisation plus large.