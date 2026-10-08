Scality poursuit son extension au-delà de son métier historique du stockage objet. L’éditeur franco-américain annonce la disponibilité générale d’AI Inference Factory, une pile logicielle destinée à déployer et exploiter des modèles d’intelligence artificielle sur l’infrastructure propre des entreprises ou de leurs fournisseurs de services. Avec cette offre, Scality passe ainsi du stockage des données jusqu’à l’exécution des modèles.

AI Inference Factory vise principalement les usages d’inférence en production : assistants internes, agents de développement ou applications métier enrichies par l’IA. Scality met en avant la possibilité de mieux maîtriser les coûts lorsque les volumes augmentent. L’exécution en local permet aussi de conserver les modèles et les données dans l’environnement de l’entreprise.

Une pile complète, du moteur d’inférence au stockage

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Sur le plan technique, l’offre réunit les principales briques nécessaires à l’exécution des modèles. Scality fournit notamment le moteur d’inférence et le plan de contrôle chargé de gérer les requêtes. Sa plateforme ADI assure le stockage des modèles, des données et des contextes. Plusieurs modèles à poids ouvert sont supportés, parmi lesquels ceux de Mistral, Gemma, Qwen, Kimi, GLM et DeepSeek. L’ensemble peut être déployé sur une large gamme de serveurs dont ceux de Dell, HPE, Lenovo ou Supermicro.

ADI joue également un rôle dans l’optimisation des ressources de calcul. Une partie du cache utilisé par les grands modèles peut être conservée hors de la mémoire GPU puis partagée entre plusieurs serveurs. Cette approche vise à limiter certains recalculs et à améliorer le taux d’utilisation des GPU, avec à la clé une baisse du coût de l’inférence.

L’infrastructure IA, axe du programme partenaires

AI Inference Factory est proposée sous forme de licence logicielle ou de service managé. Elle prolonge le lancement d’ADI au printemps dernier. Avec cette plateforme, Scality avait déjà commencé à adapter son savoir-faire historique dans le stockage aux besoins des infrastructures d’IA.

Ce lancement confirme la place prise par l’IA dans la stratégie de l’éditeur. Lors de la refonte de son programme partenaires en juin dernier, Scality avait fait de l’infrastructure IA l’un de ses trois axes de développement, avec la cyber-résilience et la souveraineté numérique. Un parcours de formation consacré à ADI avait alors été ajouté à destination de ses quelque 400 partenaires.